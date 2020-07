0 Facebook Com’è morta la moglie di John Travolta, il cinema piange Kelly Preston: “Ha perso la lotta” News 13 Luglio 2020 11:01 Di redazione 2'

Lutto nel mondo del cinema, è morta Kelly Preston. L’attrice di 57 anni, moglie di John Travolta, combatteva da anni contro un brutto male. A dare la triste notizia è stato Travolta attraverso un messaggio sui social.

Com’è morta Kelly Preston, la moglie di John Travolta

Kelly aveva un tumore al seno e da due anni stava provando a vincere questa brutta battaglia. Purtroppo il nemico invisibile ha avuto il sopravvento e la moglie di Travolta non ce l’ha fatta.

Il messaggio d’addio di John Travolta per la moglie

“Con il cuore pesante vi informo che la mia splendida moglie Kelly ha perso la lotta che ha combattuto per due anni contro il cancro al seno. L”amore e la vita di Kelly – scrive ancora l’attore – saranno sempre ricordati. Mi prendero’ un po ‘di tempo per essere li’ per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un un po'”, questo il messaggio struggente di John Travolta per l’addio alla moglie.

LEGGI ANCHE: ULTIMO BOLLETTINO CORONAVIRUS IN CAMPANIA

La Preston, che ha recitato in film di successo come Jerry Maguire o Twins, aveva 57 anni.