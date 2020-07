0 Facebook Torna la paura del coronavirus a Salerno: due positivi nello stesso quartiere Cronaca 12 Luglio 2020 13:55 Di Verdiana Perrotta 1'

Torna la paura del Coronavirus anche a Salerno. Due persone sono risultate positive nel quartiere Carmine.

Si tratta di un uomo e una donna che lavorano nella stessa zona. Al momento sono sotto osservazione in ospedale ma le loro condizioni di salute sono buono e non destano preoccupazione. Si sta cercando di ricostruire la catena di contatti. Dopo aver rilevato la loro positività al Covid, l’ASL ha effettuato i tamponi anche alle persone più vicine alle due contagiate.

SALE IL NUMERO DI CONTAGI

Dopo la dottoressa in servizio presso il 118 e l’altra in un poliambulatorio dell’Asl nella zona orientale, risultate positive insieme al marito di una delle due, circa una settimana fa, a cui si è aggiunto, l’altro giorno, un pasticciere di Battipaglia che lavora in città, salgono a 6 i contagiati in città.

Nel frattempo, per contenere il contagio, alcuni esercizi commerciali della zona hanno scelto di non aprire. Anche l’oratorio salesiano, che ha deciso di sospendere le attività dopo la scoperta dei due casi nel quartiere.