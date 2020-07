0 Facebook Giugliano, donna trovata morta: si indaga per omicidio Cronaca 12 Luglio 2020 13:34 Di redazione 1'

Macabro ritrovamento questa mattina a Giugliano. E’ stato rinvenuto il cadavere di una donna. Non si conoscono i motivi del decesso. I carabinieri stanno indagando, probabile si tratti di omicidio. E’ stata presa in considerazione anche l’ipotesi del suicidio ma al momento nulla è ancora certo.

Le indagini dei carabinieri

I corpo è stato trovato a Lago Patria, lungo la fascia costiera in via Staffetta. Sul posto è arrivato anche il Magistrato di turno per comprendere cosa sia realmente successo. All’arrivo dell’ambulanza uno dei medici è stato aggredito da uno dei familiari.

