Drammatico incidente a Guardia Lombardi, muore una donna di 36 anni News 12 Luglio 2020 14:32

Un terribile incidente si è verificato questa mattina a Guardia Lombardi, in provincia di Avellino. Nello scontro, avvenuto intorno alle 10.30 in via Borgo, prosecuzione della Statale 303, in località Taverne, sono rimaste coinvolte due vetture.

Una donna di 36 anni è morta sul colpo

Una donna di 36 anni è morta sul colpo, mentre altre due persone sono rimaste ferite, si tratta di un uomo di 33 anni e una donna di 57 anni, entrambi trasportati in ospedale.

La dinamica dell’incidente

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni l’impatto sarebbe avvenuto frontalmente e nei pressi di una curva, in un punto in cui non ci sono traverse laterali.

Una delle due persone alla guida avrebbe quindi invaso la carreggiata dell’altra vettura, probabilmente a causa di una distrazione.

Chi era la vittima

La vittima è una donna di 36 anni residente a Ravenna, che viaggiava insieme al compagno, un 33enne originario di Napoli, nell’altra vettura c’era una donna di 57 anni di Guardia Lombardi, che era da sola.

Inutile l’intervento dei soccorritori, la donna è morta sul colpo e nulla è servito per rianimarla. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Ariano Irpino e non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, che hanno tirato fuori dalle lamiere i feriti e successivamente si sono occupati della messa in sicurezza delle vetture incidentate per consentire il ripristino della circolazione. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.