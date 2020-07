0 Facebook Stefano De Martino, scambio di like e cuori con Emma Marrone Spettacolo 12 Luglio 2020 23:28 Di redazione 2'

Scambio di like e di cuori tra Stefano De Martino ed Emma Marrone. Non sono passati inosservati questi piccoli segnali di avvicinamento tra i due ex. Mentre il gossip sul triangolo Stefano, Belen e Alessia Marcuzzi continua a tenere banco, i fan hanno notato altro.

La coppia Stefano Emma non è mai stata dimenticata dai fan e adesso che Stefano è di nuovo libero i più romantici tornano a fantasticare su i due.

I like sospetti

Emma, in particolare, ha messo dei like sospetti su Instagram. Il gesto di Emma non è passato inosservato, tanto che De Martino ha ricambiato con diversi Like all’ex fidanzata, apprezzando gli scatti che documentavano un viaggio a Roma. Stefano e la cantante salentina, si sono conosciuti tra i banchi di Amici di Maria De Filippi. Una bella storia d’amore finita proprio quando Belen è entrata nella vita di Stefano, sconvolgendola.

Tempo fa Emma ha dichiarato di avere ormai un ottimo rapporto con Stefano e di averlo ormai perdonato. Sono trascorsi molti anni e cambiate tante cose. Per a cantante salentina fu un duro colpo la fine della storia con Stefano, ma il tempo ha guarito le sue ferite e ora i due sembrano essere tornati ad un rapporto sereno.