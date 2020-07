0 Facebook Tragedia a S.Anastasia, morto il giovane papà Salvatore Sebeto Cronaca 10 Luglio 2020 11:01 Di redazione 1'

Una vera tragedia per la città di Sant’Anastasia, comune della provincia di Napoli. Un uomo è morto dopo un malore improvviso. Si chiamava Salvatore Sebeto, ed era un giovane padre molto conosciuto e stimato nella zona vesuviana. Il fatale malore ha stroncato la sua giovane vita. A darne notizia il portale Laprovinciaonline.

Salvatore giovane papà morto

Ancora non è chiaro cosa abbia portato alla morte dell’uomo. I medici del 118 hanno provato ad intervenire ma per Salvatore non c’è stato nulla da fare. Probabilmente a stroncarlo è stato un arresto cardiocircolatorio. Il giovane lascia la moglie e due figli piccoli.

I messaggi di cordoglio

Tantissmi i messaggi di cordoglio per la famiglia apparsi in queste ora sui social. La comunità è sconvolta per la morte di Salvatore. “Stamattina una giornata triste, una notizia che ci spezza il cuore, una notizia che non avremmo voluto avere. Un ragazzo veramente perbene, sempre disponibile e gentile. Un uomo pieno di valori ed educazione”, scrive Claudia.