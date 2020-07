0 Facebook Lutto per Nino D’Angelo, l’addio del cantante alla signora Matilde Spettacolo 10 Luglio 2020 11:56 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito Nino D’Angelo, il cantante napoletano ha scritto un messaggio d’addio sui suoi profili social per la signora Matilde. Si tratta della madre del suo caro amico Antoine, una persona che conosce praticamente da una vita.

Nino D’Angelo dice addio alla signora Matilde

Il cantante napoletano ha voluto esprimere le sue condoglianze all’amico condividendo un’immagine della signora Matilde con il figlio. Alla foto ha allegato un lungo messaggio di cordoglio: “Caro Antoine, quante volte ti ho raccontato il dolore e mi ascoltavi in silenzio asciugandomi le lacrime con la carezza di una tua parola. Oggi sono io ad asciugarle a te.. La Signora Matilde, come la chiamavo io sarà per sempre accanto a te in qualunque posto tu sarai, perché le mamme non muoiono maiiii. Buon Viaggio Signora Matilde R.I.P”.

Il post d’addio di Nino D’Angelo ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte dei tanti fan del cantante, che hanno voluto esprimergli tutta la loro vicinanza in un momento comunque difficile.

