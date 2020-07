0 Facebook Niente ultimo saluto per Sofia, la decisione dei genitori della bimba morta in un incidente Cronaca 10 Luglio 2020 16:03 Di redazione 2'

È stata una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Qualiano (località dell’area Nord di Napoli). La piccola Sofia a soli 4 anni è deceduta a causa di un violento incidente avvenuto nei giorni scorsi.

La piccola è stata sbalzata dalla vettura dopo lo schianto tra due automobili. Le sue condizioni sono state subito critiche. Dopo due ricoveri in due ospedali diversi, la bambina ha perso la vita lasciando un vuoto enorme nei familiari e nei conoscenti.

Secondo quanto riportato da Il Mattino i genitori di Sofia hanno deciso di annullare i funerali previsti oggi. Nessun rito funebre dunque, ma la bara sarà portata direttamente al cimitero. Li Sofia avrà l’ultimo saluto, ristretto e riservato.

Il dramma

Si è costituito l’autista dell’altra vettura coinvolta nell’incidente a Qualiano in cui ha perso la vita una bambina di 4 anni nel pomeriggio di mercoledì. Si tratta di un giovane di 19 anni incensurato, originario di Marano.

Incidente a Qualiano, Sofia muore a soli 4 anni

Il ragazzo era scappato via subito dopo l’incidente per paura del linciaggio della gente, sarebbe stato proprio lui a chiamare l’ambulanza per chiedere i soccorsi. La piccola Sofia, che è sbalzata fuori dal finestrino nell’impatto, è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale Santobono di Napoli. Il ragazzo, che era già stato identificato dai carabinieri e denunciato a piede libero, si è costituito e per lui si ipotizza l’accusa di omicidio stradale.

Le parole del sindaco di Qualiano

Intanto l’intera comunità di Qualiano è in lutto per quanto accaduto alla piccola Sofia che era in auto con sua madre quando è avvenuta la tragedia. Il sindaco del comune nel Napoletano, Raffaele De Leonardis, ha scritto un messaggio di cordoglio, condividente il dolore di tutti gli abitanti: “Sono notizie che non vorremmo mai ricevere. La piccola Sofia oggi è deceduta dopo un tragico incidente avvenuto in via Falcone. Siamo inermi e sconvolti. Tutta l’amministrazione comunale di Qualiano si stringe attorno al dolore della famiglia”. I carabinieri utilizzeranno le telecamere di videosorveglianza per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

