Qualiano piange Sofia, la bambina di quattro anni morta in un terribile incidente Cronaca 8 Luglio 2020 19:30 Di redazione

Si chiamava Sofia la bambina di quattro anni che è deceduta a seguito del terribile incidente avvenuto a Qualiano questo pomeriggio. Secondo quanto riportato da Tele Club Italia, la piccola era in auto con la madre, quando è avvenuto lo schianto contro un’altra vettura.

La dinamica dell’incidente avvenuto a Qualiano

La donna era alla guida di una Fiat 600, si era fermata allo stop per dare la precedenza, quando improvvisamente l’altra vettura, un Golf guidata da un giovane di Marano, si è schiantata a tutta velocità contro la vettura in cui c’erano madre e figlia. La piccola è sbalzata fuori dall’abitacolo, è andata a finire prima contro un albero e poi è rimasta incastrata tra le due vetture.

Disperata la corsa in ospedale per la bambina, che dal San Giuliano è stata trasferita al Santobono dove purtroppo è morta. Il giovane si sarebbe allontanato per evitare il linciaggio della folla, ma i carabinieri, secondo quanto riferito dal sopracitato giornale, l’avrebbero già identificato. Sul posto sono giunti i militari della Caserma di Qualiano che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Sconvolta la comunità di Qualiano per questa terribile perdita.