0 Facebook Lapo Elkann e il gesto di solidarietà per le famiglie napoletane Napoli Città 10 Luglio 2020 16:49 Di redazione 3'

Ancora un gesto di solidarietà per Napoli da parte di Lapo Elkann. Qualche mese fa l’imprenditore aveva donato 6 mila pizze alle famiglie in difficoltà con la sua fondazione LAPS. Oggi ha deciso di realizzare una T-shirt, insiem a ISAIA, i cui proventi saranno donati alle famiglie più bisognose della Sanità e di Scampia e al recupero dei ragazzi vittime della tossicodipendenza. Lapo conferma il suo amore per la città partenopea nonostante i colori della sua squadra del cuore siano quelli bianconeri.

La nuova t-shirt “Abbracciame”

“Abbracciame” si chiama così la nuova maglietta e costa 99 euro. L’idea nasce in collaboraizone con la storica sartoria napoletana Isaia. Dopo il lockdown molte famglie napoletano hanno dovuto affrontare una pesante crisi economica e per permettere loro di superare il difficile momento della pandemia Lapo ha deciso di agire concretamente devolendo tutti i proventi delle vendite in beneficenza. La scritta sulla maglietta riprende la nota canzone di Andrea Sannino, appunto “Abbracciame”, che propriuo durante la quarantena è stata più volte intonata sui balconi.

Saranno 1977 il numero di magliette prodotte in totale. Il numero rappresenta la data di nascita del discendente della prestigiosa famiglia Agnelli. Ogni t-shirt avrà stampato un numero progressivo 1/1977 2/1977 e così via in modo tale da risultare unica nel suo genere. La maglietta è disponibile solo nel colore bianco ed è possibile acquistarla in tanti negozi del mondo e online sul sito Isaia.it.

Le parole dell’amministratore della satroria Isaia

“L’abbraccio è il gesto che più ci è mancato in quei mesi difficili, che ancora manca, facendocene riscoprire il valore. Così abbiamo prodotto queste 1977 magliette, in collaborazione con la Fondazione Laps presieduta da Lapo, il cui ricavato finanzierà progetti già attivi nel Rione Sanità e a Scampia, iniziative a cui Lapo tiene molto”. Afferma Gianluca Isaia, amministratore delegato dell’azienda a Radio Marte.

Lapo Elkann: “Sono orgoglioso”

“Sono orgoglioso e felice di questa iniziativa e devo ringraziare Valentina, una nostra comune amica, senza la quale io e Gianluca non ci saremmo conosciuti. Quando Gianluca mi ha chiamato per propormi questo progetto gli ho detto subito di sì, facendomi trascinare dalla sua energia, dalla sua creatività, dalla voglia di fare qualcosa di forte per la sua città simboleggiata dall’abbraccio. In questo momento così difficile del mondo, abbracciarci è la cosa che più desideriamo, perché non c’è vita senza amore, quindi non c’è vita senza abbracci. Un gesto che rappresenta i valori umani più importanti in questo tempo, come la bontà e la generosità, sentimenti che io e Gianluca condividiamo in pieno. Perciò spero che i soldi raccolti con la vendita di queste magliette (io ora indosso la numero 1977) possano aiutare quanta più gente possibile”. Ha dichiarato Lapo alla trasmissione.