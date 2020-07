0 Facebook Il live dj set di Deborah De Luca tra le vele di Scampia. La diretta video che sta facendo il giro del mondo Spettacolo 10 Luglio 2020 12:57 Di Verdiana Perrotta 2'

Deborah De Luca, nota dj napoletana, nata tra le vele di Scampia, è tornata a casa per un evento eccezionale. Un vero e proprio omaggio per la sua terra, il luogo che le ha permesso di formare la sua identità e di affermarsi come una delle dj più importati in un tutto il mondo.

Deborah la dj napoletana famosa in tutto il mondo

Deborah è tra le più promettenti Disc Jockey mondiali, lavora alla consolle delle più importanti discoteche d’Europa. Raramente si esibisce a Napoli ma cerca di portare le note della sua terra ovunque va. E’ riuscita a far conoscere il suo nome e la sua arte in mondo in cui le donne difficilmente riescono a farsi spazio. Essere napoletana ed essere nata in un ambiente difficile, come quello delle vele, è stato il suo grande punto di forza. Ieri alle 20.00 con un live set speciale in streaming da Scampia, ha deciso di far conoscere la sua terra al mondo. Un appuntamento di due ore di musica con alle spalle il panorama mozzafiato delle Vele.

Per vedere il video del live CLICCA QUI.

L’annuncio di Deborah ai fan

“Sono nata qui, all‘ombra delle vele di Scampia..ed è qui che ho deciso di registrare forse il live più emozionate della mia carriera in collaborazione con MIXMAG..torno a casa per un giorno. Giovedì 9 luglio alle 20:00 (CEST) ora italiana sarò in diretta streaming sulla mia pagina Facebook dalla terrazza di uno di questi “famosi” palazzi per condividere con voi la mia musica, le mie origini, la mia passione”. Con queste parole di grande commozione la dj ha annunciato ai suoi fan il grande evento.