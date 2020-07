0 Facebook Capua, rapina finisce nel sangue: 60enne ferito a colpi di pistola Cronaca 10 Luglio 2020 13:38 Di redazione 1'

Rapina finisce nel sangue. E’ accaduto ieri, nel primo pomerggio, nel rione Boscariello a Capua. Due balordi sono entrati in un terreno agricolo con l’intento di rubare ma sono stati sorpresi dal propretario, un 60enne della zona. L’uomo ha tentato di metterli in fuga ma è stato ferito con dei colpi di pistola dai due malviventi.

La vittima è stato raggiunto da un proiettile alla gamba e i due si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Fortunatamente il 60enne è riuscito ad allertare subito i soccorsi e i carabinieri. I sanitari dopo essere giunti sul posto hanno trasportato l’uomo all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato sottoposto ad un intervento cirurgico per rimovere il proiettile. Non è in pericolo di vita.

I carabinieri di Capua si sono nel frattempo messi alla ricerca dei due ladri e hanno aperto le indagini.