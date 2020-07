0 Facebook TIM non funziona, cosa sta succedendo: non si riesce a fare e ricevere chiamate News 9 Luglio 2020 21:30 Di redazione 1'

La TIM non funziona, questa sera 9 luglio l’operatore telefonico sta dando problemi a moltissimi utenti che si stanno domandando cosa stia succedendo. Per ora in tanti non riescono a fare e ricevere telefonate.

Perché la TIM non funziona?

Sembrerebbe che il problema stia interessando utenti sparsi in tutti Italia. Dalla TIM, però, non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale che spieghi cosa stia accadendo.

Diverse le lamentele sui social da parte di chi si domanda perché non riesce a effettuare chiamate con il gestore TIM. In tanti sono in attesa di sapere cosa sta accadendo.