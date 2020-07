0 Facebook J-Ax “prende di mira” Barbara D’Urso nella nuova canzone: “Mi abbasso i pantaloni” Spettacolo 9 Luglio 2020 16:13 Di redazione 2'

I fan di Barbara D’Urso si scagliano contro J-Ax e il nuovo brano in cui a un certo punto cita un programma della conduttrice napoletana. Il cantante in “Una voglia assurda” ha raccontato un episodio ripreso in diretta dal programma della D’Urso.

L’inseguimento mostrato in diretta da Barbara D’Urso

Si tratta di un inseguimento avvenuto durante il periodo del lockdown con un elicottero nei confronti di una persona che aveva violato la quarantena per andare a farsi il bagno. L’operazione delle forze dell’ordine fu ripresa dall’inviata di Barbara D’Urso e trasmessa in diretta su canale 5. Fu un servizio che suscitò anche una certa polemica.

J-Ax in una strofa dice: “E se in cielo vedo l’inviata di Non è la D’Urso. Mi tiro giù il costume e le faccio l’elicottero”. Parole che, a detta dei tanti fan di Barbara D’Urso, sarebbero volgari e offensive sia nei confronti della conduttrice che dell’inviata, ma anche di tutte le donne in generale.

Il cantante ha subito risposto alle accuse, chiarendo in un’intervista a cosa è stata dovuta questa scelta “stilistica”: “Barbara d’Urso finora non mi ha scritto! Non volevo essere polemico in realtà, io non guardo mai la televisione ma il video dell’inseguimento aereo visto a Pomeriggio 5 mi ha fatto pensare a come avrei reagito io se fossi stato inseguito dalle telecamere per aver violato la quarantena. La cito per ridere”, ha chiarito J-Ax a Tv Sorrisi e Canzoni.