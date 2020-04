0 Facebook Barbara D’Urso mostra inseguimento in diretta, polemica sulla conduttrice Spettacolo 14 Aprile 2020 17:07 Di redazione 2'

Nuova polemica sui programmi di Barbara D’Urso. Durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda il lunedì di Pasquetta, la conduttrice ha mostrato un servizio in diretta dall’elicottero della Guardia di Finanza, che sorvolava la spiaggia di Venezia.

Barbara D’Urso nella bufera

Per molti queste riprese sono apparse come uno sciacallaggio mediatico eccessivo anche per i programmi di Barbara D’Urso. In tanti si sono riversati nei commenti, criticando questa sorta di caccia all’uomo che sarebbe andata in onda. Non è piaciuta nemmeno la cronaca fatta dalla conduttrice napoletana, che ha più volte detto: “E’ terribile vedere i finanzieri dover rincorrere delle persone, anche in questa situazione, che le persone sembrerebbe non stiano facendo nulla di male. Ma questo è il momento di restare a casa”.

LEGGI ANCHE: FILIPPO NARDI CHIARISCE SUA RELAZIONE CON LA D’URSO

Tra i commenti su Twitter, c’è chi scrive: “Dai droni alla caccia all’uomo con l’elicottero in diretta TV su #Pomeriggio5 il passo è brevissimo. Alcuni rimarranno impassibili davanti a tali immagini, molti altri ne saranno compiaciuti, in pochi si renderanno conto che stiamo entrando in un tunnel senza fine e senza luce”. Ma sono molti ancora gli attacchi nei confronti di Barbara D’Urso, da parte di chi chiede che la linea editoriale sia rivista.