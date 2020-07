0 Facebook Vergogna in piazza Garibaldi, uomo si abbassa i pantaloni e defeca in strada Cronaca 7 Luglio 2020 17:27 Di redazione 1'

Nuova scena di degrado nel cuore della città di Napoli. Un’immagine di un uomo che defeca in piena piazza Garibaldi è stata pubblicata sulla pagina Facebook “Circumvesuviana, guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”.

Uomo defeca in piazza Garibaldi a Napoli

Lo scatto è diventato in poco tempo virale sui social simbolo di denuncia di quanto accade a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, una delle porte d’ingresso per i turisti in città, oltre che una zona in cui camminano i tanti residenti con i bambini.

Il tutto è accaduto in pieno giorno, l’uomo non curante di essere per strada, si è abbassato i pantaloni e senza problemi ha defecato. I residenti di piazza Garibaldi da tempo chiedono un maggior controllo delle forze dell’ordine.

Il post della pagina Circumvesuviana, guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti