Bolsonaro annuncia: "Sono positivo al Coronavirus"
7 Luglio 2020

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. Da qualche giorno aveva accusato i primi sintomi del Covid-19 e probabilmente era in attesa di conoscere i risultati del tampone. A riferirlo è stata la Cnn brasiliana.

Poi è arrivato l’annuncio della positività. Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, aveva dichiarato di avere 38° C di febbre e una saturazione di ossigeno nel sangue del 96%, spiegando che stava prendendo idrossiclorochina. A causa dei sintomi erano stati annullati gli impegni in programma per il resto della settimana. Mantenendo un’abitudine praticamente quotidiana, Bolsonaro ha comunque incontrato i sostenitori nel giardino del Palácio da Alvorada, residenza ufficiale del presidente.

Bolsonaro ha affermato di sentirsi “perfettamente”, malgrado la tosse e qualche linea di febbre; il Ministero delle Comunicazioni brasiliani ha diffuso un comunicato in cui si definiscono “buone” le condizioni di salute del presidente. Bolsonaro, che ha più volte minimizzato la portata della pandemia nonostante i dati gravissimi nel Paese (oltre 1,6 milioni di contagi con 65mila decessi), si era sottoposto al tampone già altre tre volte nei mesi scorsi, tutte con esito negativo.