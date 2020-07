0 Facebook Terni, due ragazzi di 15 e 16 anni trovati morti nei loro letti: avevano trascorso la serata insieme Cronaca 7 Luglio 2020 17:24 Di redazione 2'

Tragedia a Terni. Due ragazzi, di 15 e 16 anni, sono stati trovati morti questa mattina nelle loro abitazioni. I due minorenni giacevano nel letto delle rispettive abitazioni, nei quartieri di San Giovanni e Villa Palma e in tutti e due i casi sono stati ritorvati dai genitori. In base ai primi accertamenti sui corpi non risultano segni di violenza. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire la vicenda e determinare le cause del decesso.

I due tragici ritrovamenti

Secondo le prime ricostruzioni pare che i due giovani avessero trascorso la serata insieme, con anche altri amici. La morte improvvisa, avvenuta nel sonno, potrebbe essere collegata a “sostanze droganti” ma sarà l’autopsia a chiarire i due decessi. In tutti e due i casi la morte risalirebbe a qualche ora prima.

A spingere gli investigatori dei carabinieri del comando provinciale di Terni a pensare che il doppio dramma non fosse stato una casualità, e che dunque le morti potevano essere collegate tra loro, è il fatto che i due – come spiega l’Arma in una nota – fossero “molto amici” e che avessero trascorso la serata insieme, in compagnia di altri coetanei. In vari luoghi, tra cui un campetto di calcio nella zona di San Valentino.

“Sulla scorta delle prime risultanze raccolte sul posto il decesso dei due minori – spiega sempre l’Arma – potrebbe essere collegato all’assunzione di sostanze droganti”. Saranno dunque gli accertamenti tossicologici che verranno disposti dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri – che sta coordinando l’indagine con la supervisione del procuratore capo Alberto Liguori – a cercare di fare chiarezza sulle cause dei due decessi.

La cittadinanza sconvolta dal doppio decesso

Davanti alle abitazioni dei due ragazzi si sono accalcati gli amici in lacrime e sconvolti dalla notizia. Gli investigatori hanno nterrogato gli amici più stretti per riuscire a a ricostuire le ultime ore dei ragazzi. Il sindaco, .Leonardo Latini, ha dichiarato: “Sono sgomento e profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito due giovanissimi ragazzi e l’intera città di Terni. In questo momento – ha aggiunto – intendo esprimere la vicinanza mia e dell’istituzione che rappresento, oltre che dell’intera comunità ternana, alle famiglie che hanno subito questa enorme perdita”.