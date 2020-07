0 Facebook Belen Rodriguez bacia un altro, il retroscena sui social: “Con Stefano era diverso” Spettacolo 7 Luglio 2020 18:00 Di redazione 2'

Belen Rodriguez sembrerebbe che abbia voltato pagina dopo la fine della relazione con Stefano De Martino. La show girl ha trascorso un weekend d’amore tra Napoli e Capri con quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, un giovane imprenditore napoletano. L’immagine del bacio pubblicata sul profilo Instagram del settimanale Chi, però, ha scatenato gli utenti che si sono sfrenati nei commenti.

Belen bacia un altro napoletano, i commenti sui social

In tanti hanno commentato la foto del bacio tra Belen e l’imprenditore napoletano, notando che non ci sarebbe un grande trasporto da parte della show girl. A detta di molti la show girl con Stefano avrebbe sempre mostrato un comportamento diverso, più passionale e spontaneo, come se fosse presa incondizionatamente.

Non manca poi chi ha attaccato la Rodriguez dicendo che si tratterebbe solo di una montatura e che in realtà tra lei e l’imprenditore napoletano non ci sarebbe una vera relazione d’amore. Così come non si sono lasciate attendere critiche di diverso genere alla bella argentina.

LEGGI ANCHE: CHI E’ GIANMARIA ANTINOLFI, LA NUOVA FIAMMA DI BELEN

Chiaramente si tratta solo di commenti circolati sui social sulla notizia di gossip dell’estate. Belen ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione, non è detto che presto non decida di parlare direttamente ai suoi followers, come ha fatto quando ha annunciato tra le righe la rottura con Stefano De Martino.