Addio a Salvatore morto dopo un incidente, il gemello Antonio in fin di vita: la città prega per lui I due fratelli gemelli sono rimasti vittima di un incidente d'auto. Hanno 19 anni 6 Luglio 2020

Un drammatico destino che ha separato per sempre due giovani fratelli. Due gemelli entrambi di 19 anni. Era la serata di ieri, i due ragazzi tornavano dal mare. Erano nella loro automobile quando all’improvviso c’è stato il tragico incidente.

Salvatore Carmellino non ce l’ha fatta. Antonio è in ospedale e sta lottando per sopravvivere. L’intera comunità di Villa Literno, località in provincia di Caserta, è stata distrutta dalla triste notizia. Tutti si sono stretti al fianco della famiglia Carmellino.

Tanti i messaggi d’affetto per i giovani e soprattutto molte le preghiere per Antonio affinché vinca la sua battaglia, la sfida più difficile. Il giovane è ricoverato presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.