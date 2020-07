0 Facebook Dramma a Villa Literno, incidente mentre torna dal mare: Salvatore muore a 19 anni, ferito il fratello Cronaca 6 Luglio 2020 08:31 Di redazione 1'

Tragedia al ritorno dal mare. Salvatore Carmellino ha perso la vita a 19 anni mentre tornava dal mare con il fratello. Viaggiavano su uno scooter e nel tratto di strada tra Pinetamare e via Porchiera si sono schiantati contro un’auto.

Salvatore Carmellino muore in un incidente

I due avevano trascorso una giornata in spiaggia e al ritorno è avvenuta la tragedia. Per Salvatore purtroppo non c’è stato nulla da fare, il diciannovenne è morto sul colpo. Ferito il fratello che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino. Intervenuti anche i carabinieri che provvederanno a effettuare tutti i rilievi del caso, resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dolore nella comunità di Villa Literno dove Salvatore era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. “Arrivederci Totore, non esistono parole per un dolore così. Lasci un vuoto incolmabile”, queste e molte altre le parole per il giovane.