Schianto killer con la moto, giovane sbalzato a terra perde la vita: aveva 30 anni Cronaca 6 Luglio 2020

Un incidente del quale ancora bisogna chiarire la dinamica. Uno schianto, l’ennesimo, avvenuto sulle nostre strade e che ha mietuto un’altra giovane vittima. Quest’ultimo, un ragazzo di 30 anni, era in sella ad una moto guidata da un amico.

Come riportato da Teleclub, il tragico sinistro è avvenuto tra via De Gasperi e via Poggiomarino, al confine con Boscoreale. Siamo nel territorio di Scafati, località in provincia di Salerno. L’impatto tra la moto e un palo è stato tremendo.

La violenza dell’urto ha sbalzato la vittima dalla motocicletta sull’asfalto. Immediato l’arrivo dei soccorsi ma per il 30enne non c’è stato nulla da fare. È stato invece ricoverato in gravi condizioni l’amico alla guida del mezzo.