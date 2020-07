0 Facebook Vaccino contro il tumore, è scontro tra De Luca e Caldoro Botta e risposta tra il Governatore uscente e lo sfidante per le prossime elezioni regionali. L'annuncio fatto ieri dallo 'Sceriffo' Politica 5 Luglio 2020 10:09 Di redazione 2'

“Sul vaccino per il cancro, De Luca va oltre ogni limite di buonsenso. Già nel 2016 aveva detto ‘in due anni il vaccino per il cancro’. Dopo quattro anni, ripete ‘in tre anni il vaccino per il cancro’. Dia i numeri su tutto, si dedichi al cabaret ma non su questo, non sulla salute. Non manchi di rispetto alla comunità scientifica e soprattutto ai malati ed alle loro famiglie. È roba da farabutti”, è la nota del gruppo “Caldoro Presidente”.

“La Campania e’ la Regione che ha investito di piu’ nella ricerca, 160 milioni, su due linee di investimento, la lotta contro il cancro e le malattie rare. Ebbene sono convinto che nell’arco di 3-5anni, sara’ trovato a Napoli un vaccino contro il cancro”.

Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in occasione del termine dei lavori di ristrutturazione di un’eccellenza multidisciplinare per le malattie neuromuscolari in Campania, il Centro Clinico NeMO Napoli che sorgera’ presso l’Ospedale Vincenzo Monaldi.