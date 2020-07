0 Facebook È morta l’anziana sfrattata a Posillipo, la scomparsa dopo l’infarto Grazia Resicato, 80 anni, è deceduta all'ospedale Cardarelli. L'arresto cardiaco dopo la notizia di sfratto. Soffriva di alcune patologie Cronaca 5 Luglio 2020 09:57 Di redazione 2'

Non ce l’ha fatta. Grazia Resicato è deceduta presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. La donna, 80 anni, era stata colpita da un infarto dopo aver ricevuto la notizia dello sfratto.

Anziana e affetta da diverse patologie, Grazia ha ricevuto una lettera da NapoliServizi che le intimava di lasciare l’appartamento di Posillipo dove viveva da 10 anni entro il prossimo 7 luglio. Alla notizia il cuore della donna non ha retto.

Grazia è deceduta in ospedale, come riportato da Il Mattino, assistita dai figli e i parenti più stretti. La vicenda ha indignato l’opinione pubblica cittadina e di sicuro avrà delle conseguenze giudiziarie così come annunciato dalla famiglia.

È quasi completamente cieca ed affetta da gravi patologie, per questo il comune le aveva dato la possibilità di vivere in affitto in quell’appartamento di Posillipo che ha occupato per 10 anni. Ma nell’ultima settimana la burocrazia è stata più forte dell’umanità.

Così, come riportato da Il Mattino, quando l’anziana – 80 anni – ha ricevuto la lettera di sfratto da Napoliservizi, un malore l’ha colpita all’improvviso. La comunicazione dell’amministrazione cittadina ha quasi ucciso la donna.