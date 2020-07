0 Facebook L’ultimo saluto ad Elena e Diego, i bambini uccisi dal papà: lo strazio della mamma e la canzone di Vasco La tragedia che ha sconvolto il Paese Cronaca 5 Luglio 2020 13:53 Di redazione 1'

Il campo sportivo di Gessate è diventato per l’occasione un luogo di commemorazione per due giovani anime volate in cielo troppo presto e in modo assurdo. Elena e Diego, uccisi dal papà che si è poi tolto la vita. La loro storia ha sconvolto l’Italia.

In occasione dei funerali per l’ultimo saluto ai bambini il campo era pieno di gente. La folla ha voluto ricordare i due gemelli e stare vicino alla madre distrutta dal dolore. Palloncini bianchi, applausi e lacrime. Questi i sentimenti principali del momento.

Ad accogliere le bare di Elena e Diego la canzone ‘Un Senso‘ di Vasco Rossi. Tanti i messaggi d’affetto per i due ragazzini.