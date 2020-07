0 Facebook Agguato a Torre Annunziata, illeso il bersaglio dei killer L'obiettivo dei killer è stato scarcerato da poco. Salvatore Palumbo, alias Tore o' mmaccat, è rimasto illeso Cronaca 5 Luglio 2020 14:00 Di redazione 1'

Dalla scarcerazione all’agguato. Ieri sera, a Torre Annunziata, in corso Vittorio Emanuele III, Salvatore Palumbo, un pregiudicato di 36 anni da poco uscito da un istituto di pena dopo una condanna per estorsione, conosciuto come Tore o’ mmaccat, e ritenuto personaggio di spicco del clan Gionta, intorno alle 20:30 e’ stato il bersaglio di due sicari.

Agguato a Torre Annunziata

Contro la sua vettura e’ stata sparata una pioggia di proiettili che hanno frantumato i finestrini dell’auto e le vetrine di un negozio senza colpirlo. Sono in corso le indagini della polizia.