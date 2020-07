0 Facebook Belen come Emma Marrone: incredibile gesto dopo la separazione con Stefano Spettacolo 5 Luglio 2020 13:36 Di redazione 1'

Balli sexy in barca nel Golfo di Napoli, sorrisi e allegria. È questa la reazione di Belen Rodriguez alle ultime notizie che hanno riguardato l’ormai ex Stefano De Martino. L’ultimo gossip è stato relativo ad una relazione clandestina tra il conduttore di Made in Sud e Alessia Marcuzzi.

De Martino ha smentito, definendo il tutto una fake news. Belen, invece, si sta godendo qualche giorno tra Napoli e Capri insieme al suo nuovo fidanzato: un imprenditore napoletano. Ma c’è un dettaglio riguardante la showgirl che ha fatto impazzire i fan.

La modella argentina, infatti, ha pubblicato sui propri canali social una canzone: Bella senz’anima di Riccardo Cocciante. Una frecciatina a De Martino, considerato che lo stesso gesto fu fatto da Emma, la cantante anche lei ex del ballerino napoletano.