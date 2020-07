Schianto mortale in Campania, giovane perde la vita a 33 anni

0 Facebook Incidente mortale a Cava dè Tirreni, giovane perde la vita a 33 anni La giovane vittima è rimasto ucciso dopo un sinitro avvenuto con la propria motocicletta Cronaca 5 Luglio 2020 19:31 Di redazione 1'

Ha perso il controllo della motocicletta finendo a sbattere contro un muro. In questo modo è deceduto un giovane 33enne. Lo schianto mortale è avvenuto, come riportato da Teleclub, a Cava dè Tirreni località in provincia di Salerno.

Il sinistro è avvenuto questa notte e la dinamica è ancora incerta. Non è chiaro cosa abbia causato la perdita del controllo del mezzo da parte del giovane. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. I sanitari del 118 hanno fatto il possibile senza successo

Le autorità hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica della tragedia. I funerali del 33enne, che lascia la moglie e due figli, si terranno alle 16,30 nella chiesa di Sant’Anna all’Oliveto.