0 Facebook Il dolore di Giusy Attanasio per l’ultimo saluto al cugino scomparso: “Ho il cuore a pezzi” Salvatore Improta 39 anni è deceduto a causa di un incidente stradale Spettacolo 4 Luglio 2020 12:19 Di redazione 2'

Grande dolore e commozione per l’addio al 39enne Salvatore Improta cugino della cantante napoletana Giusy Attanasio. I funerali del giovane ci sono stati presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo a Caivano.

L’artista neomelodica ha dedicato al parente scomparso prematuramente, a causa di un incidente stradale, un emozionante dedica sui propri canali social. Parole che hanno commosso tutti i suoi fan.

Le parole di Giusy Attanasio

“Oggi ti abbiamo dato solo un arrivederci, non è un addio, inizia così Giusy Attanasio. Nonostante ciò ancora riesco a credere che tu non ci sei più ! Sa’ ti raccomando dai tanta forza a mia cugina e alle mie nipotine, mi fa troppo male vederle così. Avevano ancora bisogno di te tutte e tre che ti amano alla follia ! Anche se non te L ho detto mai io e Peppe ti vogliamo bene , e anche se devo fare il mio lavoro sempre perché un artista vive di responsabilità e ‘adda sempe sta bone e faccia’ ma sappi che tengo o core a piezze! Ci mancherai tanto“.