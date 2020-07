0 Facebook Insigne e la rottura con Ancelotti: “L’ammutinamento un errore, il mister troppo morbido con noi” Le parole del capitano del Napoli in occasione di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Calcio Napoli 4 Luglio 2020 12:28 Di redazione 1'

“Non sono nessuno per giudicare Ancelotti, allenatore che ha vinto tutto e soprattutto quasi ovunque. Il mister è abituato a grandi campioni, io gli dicevo sempre che noi avevamo bisogno di essere messi sotto pressione, anche bacchettati se era il caso”.

Lo dice il capitano del Napoli Lorenzo Insigne nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. “Mi rendo conto che la mia è un’autocritica: siamo professionisti, dovremmo camminare da soli, ma noi forse in quel momento avevamo necessità di sentire il fiato sul collo”, aggiunge il 29enne napoletano.

“Evidentemente non rifarei la stessa scelta, ma adesso è anche inutile pensare a ciò che poteva essere e non è stato. Fu un errore, abbiamo pagato e per fortuna ci siamo ripresi”. Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne torna con questa parole, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, su quanto accaduto lo scorso 5 novembre, quando la squadra si rifiutò di andare in ritiro dopo un match con il Salisburgo in Champions League.