E' Salvatore Improta la vittima dell'incidente sull'Asse Mediano, era il cugino di Giusy Attanasio Spettacolo 29 Giugno 2020 13:25

Si chiamava Salvatore Improta l’uomo di 39 anni deceduto nell’incidente avvenuto domenica pomeriggio sull’Asse Mediano. Era stato portato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, i traumi riportati erano troppo gravi.

Muore il cugino di Giusy Attanasio

La vittima era il cugino di Giusy Attanasio, cantante neomelodica molto amata nel Napoletano. E’ stata lei a comunicare su Facebook questa triste notizia con un lungo post d’addio.

“Eppure mi preparavo per andare a lavoro e mentre mi truccavo e mi guardavo allo specchio mi sei apparso davanti … ed io mi sono chiesta :”che significa mo stu fatt?? “ che ci azzecca totore mo ?? Bhoooo e poi mi è arrivata la tragica notizia …. tu non ci sei più! Non riesco ancora a metabolizzare l’accaduto! E adesso mia cugina comm fa senza te ?? Lei ke vive solo@di te e delle sue adorate figlie … e per un tragico incidente adesso non sei più con loro!

Veglia su tutti noi hai lasciato un vuoto incolmabile! E sarà difficile oggi essere Giusy Attanasio! Ciao cugino mio vola più in alto che puoi”, queste le parole d’addio.

Tanti i commenti di dolore sotto il post di Giusy Attanasio da parte dei numerosi fan che le hanno espresso le loro condoglianze.