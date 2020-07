0 Facebook Padova piange Carlotta, morta a 14 anni nel sonno, la madre: “Dormiva serena” Cronaca 3 Luglio 2020 17:00 Di redazione 2'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta in una famiglia di Padova, una giovane di 14 anni è morta nel sonno, si chiamava Carlotta. Il dramma è avvenuto nella notte di giovedì 2 luglio.

Dramma a Padova, Carlotta muore a 14 anni

I genitori hanno raccontato cosa è accaduto alla figlia, con immenso dolore hanno dovuto dire addio alla loro figlia improvvisamente. E’ un fulmine a ciel sereno quello che ha colpito la loro famiglia: “Era un angelo in terra che oggi non c’è più ed è salito in cielo”, queste sono state le parole del padre.

Carlotta era andata a dormire e non si è più risvegliata, la madre l’aveva sentita tossire due volte e potrebbe essere stato quello il momento in cui è spirata. Quando la madre la mattina ha visto che non si alzava è entrata in camera e ha fatto la tragica scoperta. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma purtroppo gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La madre non riesce a spiegarsi come sia possibile che la sua Carlotta sia stata colta da un infarto, lei che era tanto sportiva, amava la danza moderna. Carlotta aveva appena ultimato le scuole medie e si preparava a una nuova esperienza di vita, ma ha incontrato un tragico destino. Tanti i messaggi di dolore per la giovane.