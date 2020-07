0 Facebook Coronavirus in Campania, tornano a salire i casi positivi: poche persone guarite Cronaca 3 Luglio 2020 17:26 Di redazione 1'

Aumento dei casi positivi in Campania, dopo i tre casi della giornata di giovedì in questo venerdì se ne registrano 10 su un totale di tamponi effettuati di 2.441. Non c’è nessuno decesso e sono tre le persone guarite.

La comunicazione dell’Unità di Crisi

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

​

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 10

Tamponi del giorno: 2.441

Totale positivi: 4.712

Totale tamponi: 289.253

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 3

Totale guariti: 4.083 (di cui 4.083 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Il post di Vincenzo De Luca