2 Luglio 2020

La disabilità non è un limite. Gucci sceglie una ragazza con la Sindrome di Down come testimonial per il lancio del nuovo mascara l’Obscur.

Lei si chiama Ellie Goldstein, ha 18 anni ed è inglese. Originaria di Ilford nella contea dell’Essex, studia arti dello spettacolo al college di Redbridge e fin da piccola Ellie ha desiderato diventare modella.

Ellie Goldstein modella

Da tre anni lavora con l’agenzia Zebedee Management, che rappresenta persone con disabilità e ha già partecipato a diverse campagne pubblicitarie, come Nike e Vodafone.

L’annuncio è stato fatto sulla pagina Instagram di Gucci. Tantissimi i commenti dei follower che hanno molto apprezzato che la scelta della nuova testimonial sia caduta su Ellie. Le sue foto hanno conquistato tutti, ottenendo moltissimi like.

La scelta di Gucci

Lo stilista Alessandro Michele che l’ha scelto la modella, ha dichiarato: “Ho progettato il mascara L’Obscur per una persona autentica che usa il trucco per raccontare la sua storia di libertà, a modo suo”. Chi meglio di Ellie per rappresentare autenticità e libertà. Una ragazza che contro ogni pregiudizio ha scelto di inseguire i suoi sogni.

Il volto di Ellie sarà anche pubblicato sulle pagine di Vogue Italia, protagonista degli scatti del giovane fotografo e artista David Pd Hyde.

Ellie non è la prima modella con la sindrome di Down a posare o a sfilare: l’australiana Madeline Stuart nel 2018 ha sfilato per Victoria’s Secret, mentre la spagnola Marian Avila è stata protagonista della passerella alla New York fashion week durante lo show di Talisha White.