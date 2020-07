“La Boutique della Carne VP (macelleria) chiude. Hamburgeria La Boutique della Carne chiude. Sono state interdette dai pubblici uffici. Alla base del provvedimento del prefetto sussiste la mia condizione familiare e parentale, oltre ad allusioni e deduzioni sulla mia persona che trovo profondamente ingiuste”.

Con queste parole Vincenzo Polverino, annuncia la chiusura dei suoi due locali commerciali. Costretto da un interdizione antimafia ha dovuto sospendere le sue due attività. Vincenzo è incensurato ma figlio del boss di Marano, Giuseppe, conosciuto come ‘o Barone, ora recluso al 41 bis. Due le sue attività, una macelleria e un’hamburgheria, che sono state raggiunte dal provvedimento.

“La discrezionalità di questo provvedimento consente a chi lo ha emesso di agire con rapidità e tempestività su qualsiasi realtà aziendale. Conscio che non posso cambiare dati oggettivi come il mio stato di famiglia e conscio che lo strumento legale consente anche solo in base a questo di ritirare le licenze, lascio a malincuore la mia bottega nelle more di un eventuale giudizio al TAR. Ho lavorato questi meravigliosi 5 anni con passione ed umiltà ed il mio regalo più grande è stato conquistare la stima e l’affetto dei miei clienti, sono stato sotto l’occhio pubblico nel lavoro per rimuovere la piaga del pregiudizio, invano”, ha continuato Polverino.

“Ho combattuto contro diffamazioni, difficoltà operative sempre mettendoci la faccia nella più totale trasparenza, invano… Lascio tanti operai con le loro famiglie senza un lavoro e questo è il mio rammarico più grande. Prendo una pausa per riflettere e metabolizzare su questa triste vicenda, dopodiché metterò la mia professionalità al servizio di chi la chiede, visto che altro non mi è concesso. Questo portale resterà attivo anche solo per raccontarvi un po’ di carne o qualche ricetta o per rispondere gratuitamente a tutte le domande che vogliate farmi sul “meat”. In merito a questa vicenda è la mia unica e sola dichiarazione, non risponderò né commenterò altrimenti, rispettate il mio dolore per favore. Vi amo tutti, vi tengo aggiornati.”