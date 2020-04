0 Facebook Dramma nel Salernitano: neonato nasce in casa nella ‘zona rossa’, muore dopo due giorni Cronaca 11 Aprile 2020 10:57 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatto il neonato venuto alla luce in casa prematuramente a Teggiano, nel Salernitano. Il piccolo era nato nella notte tra mercoledì e giovedì. La donna che lo aveva dato alla luce non aveva fatto in tempo a raggiungere l’ospedale e così il bebé era nato tra le mura domestiche.

Successivamente il trasferimento presso l’ospedale di Salerno nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Ruggi di Salerno. Al momento della nascita il piccolo pesava un chilo e duecento grammi. La donna è in buone condizioni ma il piccolo, dopo un iniziale sospiro di sollievo, non ce l’ha fatta e non è riuscito a sopravvivere. Lutto e cordoglio in tutta la città per la perdita di una vita così giovane che rende ancora più triste la condizione di una terra, come il Vallo di Diano, già messa a dura prova dalla pandemia Covid-19 e dichiarata zona rossa.