Il commento in diretta facebook di Matteo Salvini fa infuriare i campani Politica 2 Luglio 2020

“Puzzo? E certo che puzzo, sì, puzzo! Se andassi in qualche salotto radical chic mi direbbero, Salvini puzzi! E ci credo, stai tu due ore in mezzo a quella gentaglia”. Questa la frase, che da ieri sta facendo il giro del web. Matteo Salvini durante una delle sue dirette facebook si è lasciato sfuggire il commento, dopo essere stato in visita a Mondragone e in molti sono sono risentiti.

Salvini è infatti accusato di aver chiamato “gentaccia” gli abitanti della zona. La visita del leader della Lega a Mondragone non è stata accolta bene. L’ex ministro è stato aggredito con lanci di bottiglie e uova da alcune persone e proprio a loro si riferiva nello sfogo fatto in diretta.

In ogni caso sui social è esplosa la polemica per le parole forti e poco chiare usate da Salvini.

