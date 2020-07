0 Facebook Dramma a Cesa, uomo di 33 anni muore folgorato da una scarica elettrica Cronaca 2 Luglio 2020 16:49 Di redazione 1'

Stava effettuando dei lavori di manutenzione nel suo appartamento, poi la tragedia. Un uomo di 33 anni è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando su un’impalcatura a Cesa, in provincia di Caserta.

Giovane di 33 anni muore folgorato a Cesa

Il trentatreenne, colpito dalla scarica, è precipitato nel vuoto, cadendo al suolo. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Aversa che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato un’indagine sull’episodio. La vittima era sposata con una giovane donna.