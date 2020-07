0 Facebook Napoli piange Marianna, la ‘mamma guerriera’ lascia un bimbo piccolo: “Sarai sempre nei nostri cuori” Addio a Marianna Francesca Cretella, giovane guida turistica e cantante del quartiere Vomero: lascia un bimbo piccolo Cronaca 1 Luglio 2020 14:00 Di redazione 1'

Tragedia al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Una giovane donna e soprattutto giovane madre, è deceduta dopo aver combattuto fino all’ultimo respiro contro un brutto male. Le si chiama Marianna Francesca Cretella.

Come riportato da Il Meridiano News, la triste notizia ha sconvolto l’intera comunità napoletana. Marianna era molto amata e conosciuta. Guida turistica per mestiere, musicista e cantante per passione. Tanti i messaggi d’affetto per lei e la sua famiglia.

Sposata e con un figlio piccolo, i suoi funerali ci sono stati ieri presso la Chiesa di San Gennaro a via Bernini, alle 13:30.