Sconto di pena in appello per il nonno orco di Roccapiemonte, provincia di Caserta. L’anziano 70enne, accusato di aver abusato della sua nipotina e di una altra bimba, è stato giudicato colpevole anche in secondo grado a 10 anni di reclusione.

La mamma della minorenne, vittima della violenza da parte del nonno, è stata invece assolta. La donna era stata accusata di non aver impedito le violenze sulla figlia ma è stata giudicata non colpevole anche in secondo grado.

L’appello della mamma per riavere i suoi figli

Unja volta assolta in via definitiva la mamma della piccola, ha lanciato un appello attraverso il suo legale Eduardo Sorrentino,per poter riavere con sé i suoi tre figli: “Ci si augura – dichiara l’avvocato – che l’incubo sia finito per la mia cliente. Da quando fu arrestata, le furono tolti i tre figli, di cui uno di appena otto mesi. Questo, in virtù dell’inizio di un procedimento del Tribunale dei minori per la revoca della responsabilità genitoriale. Da circa venti mesi, nonostante le richieste fatte al tribunale e agli assistenti sociali, la mia assistita non riesce a vedere i figli. La mia cliente si augura che con questa sentenza sia stata messa una pietra sopra tutta la situazione e le venga data la possibilità di fare di nuovo la mamma e di avere con sé i suoi figli”.

I FATTI

Una storia tragica, da brividi. Il nonno avrebbe imposto alla sua nipotina, che all’epoca dei fatti aveva solo 10 anni, e ad una amichetta della stessa età, atti sessuali e visione di video porno.

La vicenda è saltata fuori quando la bambina ha avuto il coraggio di raccontare tutto alla mamma, che ha poi denunciato l’uomo. Le indagini hanno portato all’arresto dell’uomo e ad una prima accusa nei confronti della mamma della minorenne. Oggi è arrivata la sentenza definitiva per il 70enne con uno sconto della pena di 2 anni rispetto alla condanna di primo grado.