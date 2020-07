0 Facebook Peppe Iodice punzecchia Stefano De Martino: gelo a Made in Sud Spettacolo 30 Giugno 2020 12:55 Di redazione 2'

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Made in Sud, i programma comico condotto da Fatima trotta e Stefano De Martino, che dopo una serie di cambi di programmazione, sembrà aver di nuovo trovato stablità nel palinsesto Rai. Durante lo show il pubblico è abituato a sentire le battute dei comici su i più svariati argomenti, questa edizione però è proprio uno dei conduttori ad essere diventato oggetto di scherno preferito per le gag divertenti. In particolare il comico Peppe Iodice non manca l’occasione per ridere e scherzare sulla vita sentimentale di Stefano De Martino.

Il conduttore, ormai ex di Belen Rodriguez, è da settimane al centro del gossip e una delle ultime voci parla di una avventura con una conduttrice molto più grande di lui. Il comico di Made in Sud non si è lasciato sfuggire l’occasiuone per riderci su.

“Non voglio fare gossip, ma una domanda te la devo fare: ma veramente ti piacciono le vecchiarelle, le milf? Fai il zuzzusiello, chi è questa conduttrice, dici, dai dici…”. Stefano anche se in po’ imbarazzato sta al gioco, ridendo risponde: “Ma sono fake news, non devi leggere il web” e il comico insiste:“Io so che negli ospizi si parla solo di te, ma non facciamo gossip”.

Chissà quale sara la reazione della bella argentina Belen, che già qualche giorno fa aveva reagito con un lungo post su Instagram alle voci su un possibile nuovo legame di Stefano.