Emerge un ultimo gossip sulla separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Sembrerebbe, infatti, che il ballerino abbia avuto un flirt con una nota conduttrice televisiva più grande di lui. Il nome della persona non è stato reso noto, ma questo rumor è diventato sempre più insistente.

Il flirt di Stefano De Martino

Chiaramente di una voce si tratta, che non trova alcuna conferma da parte del diretto interessato. Intanto i fan della coppia si sono animati per un particolare comparso sulle storie di Stefano e Belen. La show girl è in vacanza con il piccolo Santiago e alcuni amici e in una delle sue storie ha pubblicato una meravigliosa luna.

Poco dopo Stefano, da Napoli, ha condiviso anche lui un’immagine simile. Per tanti si tratterebbe di un chiaro messaggio del ballerino per la show girl, un modo per farle sentire la sua vicinanza e provare a riconquistarla. Staremo a vedere.