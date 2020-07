0 Facebook Finisce oggi la mia esperienza da direttore di VocediNapoli.it Napoli Città 30 Giugno 2020 21:04 Di Umberto Russo 1'

Si conclude oggi la mia esperienza da direttore di VocediNapoli.it. Sono stati sei mesi bellissimi e intensi. Abbiamo cercato di raccontare al meglio il lockdown e le vicende politiche della nostra regione che va verso le elezioni, togliendoci qualche piccola soddisfazione.

Ringrazio l’editore Ferdinando Cirillo per la fiducia che mi ha dimostrato e per avermi dato la possibilità di guidare una squadra di ragazzi eccellenti sia sotto l’aspetto professionale che umano, cresciuta di giorno in giorno. Da ognuno di loro ho imparato qualcosa che porterò sempre con me nel mio percorso professionale.

Auguro il meglio a tutta la redazione e al giornale che sempre più si sta accreditando nel panorama dell’informazione regionale. Per ogni fine c’è un nuovo inizio.