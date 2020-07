Violenta rissa ad Avellino, in pieno centro. E’ accaduto questo pomeriggio, dopo le 18, nella centralissima Corso Europa, sono volati calci e pugni.

VIOLENZA IN PIENO CENTRO

Tre persone a seguito di un banale litigio hanno iniziato una colluttazione, vicino alla filiale della banca Sella, davanti agli occhi dei passanti, che guardavano sbigottiti la scena. In molti si sono fermati accalcandosi per cercare di capire cosa stesse accadendo, tanto da mandare in tilt il traffico cittadino. I vigili urbani si sono occupati di regolare il traffico che si era creato in zona.

Sono tempestivamente intervenute anche le forze dell’ordine che hanno fermato due persone, mentre una terza è riuscita a scappare.

Il bilancio della rissa

Un ragazzo è rimasto un ferito al naso ed p stato soccorso da un’ambulanza giunta sul posto. Le indagini sono affidate agli agenti della Sezione Volante, guidati dal vicequestore Elio Iannuzzi, che hanno eseguito i primi rilievi. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei presenti.