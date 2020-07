0 Facebook Dramma nel carcere di Poggioreale, detenuto si toglie la vita in cella Cronaca 30 Giugno 2020 13:48 Di redazione 1'

Dramma nel carcere di Poggioreale. Un detenuto di 39 anni si e’ tolto la vita la scorsa notte nel carcere napoletano di Poggioreale: lo rende noto Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti, che stamattina, nell’istituto di pena partenopeo, ha preso parte alle celebrazioni per la ricorrenza di san Basilide, patrono degli agenti di polizia penitenziaria.

“Durante la Santa Messa – ha detto Ciambriello – abbiamo pregato per Antonio U., detenuto trentanovenne, che si e’ suicidato questa notte nella sua cella,occupata con altre sei persone, al terzo piano del padiglione Roma. Quarto suicidio in Campania dall’inizio dell’anno, ventitre’ in tutta Italia. Ogni morte in carcere e di carcere e’ un fallimento per tutti noi (politica, magistratura, operatori penitenziari,societa’ civile)”.

Ciambriello ha poi paragonato gli agenti al santo: “Il martire accompagnava, come soldato, i condannati al luogo del supplizio. Anche oggi gli agenti di polizia penitenziaria compiono la loro missione, con semplicita’, dignita’, umanita’ e spirito di servizio”, ha concluso il garante.