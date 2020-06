0 Facebook Terza puntata di Made in Sud, De Martino e Trotta in “Un bacio a mezzanotte” Spettacolo 29 Giugno 2020 17:47 Di redazione 2'

Sarà ricca di emozioni e risate la terza puntata di Made in Sud che sta per andare in onda questo lunedì su Rai2. Musica e allegria saranno gli ingredienti dell’appuntamento di questa sera.

Terza puntata di Made in Sud

Avremo come sempre i conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta, insieme a Biagio Izzo, con le sue incursioni comiche e i suoi ”Tic Tic”. Il tema della puntata sarà la follia. Un momento musicale sarà a cura di Sal Da Vinci che, accompagnato da Stefano e Fatima, farà un medley con D’Istinto e di cuore, Nanà e Napule.

I due conduttori, poi, saranno protagonisti di ”Un bacio a mezzanotte” e una rivisitazione comica de ”La vecchia fattoria”. Non mancherà Lello Arena, ospite speciale di questa edizione. E poi ci saranno i tantissimi i comici che si avvicenderanno sul palcoscenico: Mino Abbacuccio con il suo ”Peppe Domanda” che parlerà dei nuovi bonus in arrivo… sempre a 20 euro, Peppe e Rosaria riproporranno il loro ”Zuppa party” per raccogliere like con lezioni online, Enzo e Sal i ”Bamboccioni”, I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Ciro Giustiniani, la signora Romilda alias Maria Bolignano alla ricerca dei ”fratacchioni” da prendere a borsettate.

Attese nuove battute di Iodice sulla crisi tra Belen e Stefano, nell’ultima puntata, infatti, sono mancate frecciatine imbarazzanti al ballerino, che ha dovuto schivarle come meglio ha potuto.

Il video di Stefano poco prima della diretta