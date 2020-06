0 Facebook Silvia Provvedi rompe il silenzio, le prime parole dopo l’arresto del fidanzato Giorgio De Stefano Spettacolo 29 Giugno 2020 16:38 Di Verdiana Perrotta 2'

Silvia Provvedi, dopo l’arresto del compagno Giorgio De Stefano, rompe il silenzio e si lascia andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram. “Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà”. Con queste parole inizia il messaggio della bruna del duo Le Donatella, pronta a parlare con i suoi fan dopo lo scandalo che l’ha travolta.

Il post di Silvia su Instagram

“Vi ringrazio di cuore davvero tutti. Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza. Grazie ancora a tutti vi abbraccio”, continua Silvia il dispiacere per la situazione che sta vivendo, trova la forza di rinnovare apertamente il suo amore per il compagno. Nella foto allegata al post si vede la dolce neo mamma con in braccio la sua bimba.

La coppia proprio pochi giorni fa ha avuto una figlia, Nicole. Silvia ora si ritrova a dover badare da sola alla bambina, fortunatamente supportata dalla gemella Giulia. Le ragazze hanno deciso di bloccare i commenti sulla loro pagna Instagram per non alimentare le chacchiere sulla vicenda e mantenere un po’ di privacy ma continuano a pubblicare le Storie.

Chi è Giorgio De Stefano

Giorgio de Stefano, conosciuto anche come Giorgino e “Malefix” è un imprenditore italiano. Compagno di Silvia da quando la bella cantante entrò nella casa del Gf Vip. E’ il figlio del noto Boss della mafia Paolo Rosario De Stefano ucciso nel 1985. Il 24 giugno 2020 è stato arrestato per reati di stampo mafioso in un blitz della DIA di Reggio Calabria, volto a colpire rappresentanti della ‘Ndrangheta.

SILVIA E LA FIGLIA