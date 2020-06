0 Facebook Coronavirus, la Protezione Civile: “126 i nuovi casi questo venerdì, calano le vittime” News 29 Giugno 2020 18:15 Di redazione 1'

La Protezione Civile ha reso noto il bollettino sulla situazione dei contagi da Coronavirus in Italia. Questo lunedì sono 126 oggi i nuovi casi positivi, in flessione rispetto alla giornata di domenica, in cui sono stati 174.

Bollettino Coronavirus 29 giugno

Di questi 78 sono in Lombardia, pari al 61,9%. Il numero totale dei casi sale così a 240.436. Sono soltanto 6, invece, le vittime, una grande inversione di tendenza rispetto alla giornata di domenica, che ne aveva registrate 22.