0 Facebook Le vacanze di Barbara D’Urso, una foto scatena la polemica contro la conduttrice News 29 Giugno 2020 13:59 Di redazione 2'

Barbara D’Urso è andata in vacanza, lasciati gli studi televisivi di Mediaset, la conduttrice napoletana ha staccato la spina e si sta godendo un po’ di relax. Continua, però, ad avere un rapporto diretto con il suo pubblico attraverso i social network.

Le vacanze di Barbara D’Urso

Ed è proprio lì che sta condividendo le foto delle sue vacanze. Molte hanno generato diverse polemiche poiché, a detta dei più attenti, sarebbero particolarmente photoshoppate. Ce n’è una, però, che è ha fatto storcere di più il naso dei follower. Ed è quella in cui la D’Urso si trova su un piccolo motoscafo nella Laguna di Venezia in compagnia di alcuni amici tra cui Renzo Rosso.

LEGGI ANCHE: BARBARA PRESA IN GIRO IN DIRETTA TV

Quella foto ha subito fatto pensare a tutti i consigli dati da Barbara durante le sue trasmissioni in merito al Covid-19. In tanti le hanno domandato che fine abbia fatto quel distanziamento sociale tanto decantato dalla D’Urso. “Tu non eri quella che manteneva un metro di distanza e anche più?”, “Complimentoni per il distanziamento sciale!! Predichi bene, ma razzoli male Carmelaccia dei miei stivali“, queste e tante altre le accuse comparse sotto il post di Barbara.

Il post di Barbara D’Urso