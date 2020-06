0 Facebook Dramma per una famiglia napoletana ad Ischia: 74enne muore mentre fa il bagno Cronaca 29 Giugno 2020 11:21 Di redazione 1'

Una tragedia accaduta davanti a tutti i bagnanti. Sarebbe dovuta essere una giornata di relax e spensieratezza quella di ieri ma improvvisamente un uomo di 74 anni è morto mentre stava facendo il bagno. E’ accaduto ad Ischia, nelle acque di un lido della spiaggia della Chiaia a Forio, intorno alle 13:00 di ieri.

Una tragedia davanti agli dei bagnanti

L’uomo, un turista napoletano, era giunto sulll’isola per trascorrere una giornata di mare. All’improvviso mentre faceva il bagno si è accasciato in acqua destando immediata preoccupazione tra la gente. Le urla dei bagnanti infatti hanno allertato i soccorsi che sono intervenuti per riportare l’uomo a riva.

I santiari del 118 purtroppo non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del 74enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Ischia ed il sostituto procuratore di turno che ha disposto la liberazione della salma non ravvisando gli estremi per disporre l’esame autoptico.